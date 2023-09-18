المصرية للاتصالات: أول دفعة تخرجت من المدارس التطبيقية ضمت 190 طالبا

أكدت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أن الوزارة أصدرت توجيهات بالتوسع في إنشاء 5 مدارس "we" للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أن نتائج وتقييمات الطلاب كانت مشجعة على الصعيدين المحلي والدولي من قبل مؤسسات دولية مثل "جايكا".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية أصدرت توجيهات بإنشاء مدرسة "we" للتكنولوجيا في كل محافظات مصر.

وأضافت نصير أن الطلاب يتم اختيارهم بعد الإعدادية من خلال اختبارات ومقابلات شخصية، خاصةً أن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية وتشمل مواد تخصصية يقوم مهندسون متخصصون في المجال التكنولوجي بتدريسها، بالإضافة إلى المواد الأساسية الأخرى مثل اللغة العربية والدراسات وغيرها.

واختتمت بالإشارة إلى أن أول دفعة تخرجت من مدرسة مدينة نصر ضمت 190 طالبًا وطالبة، وتم توظيفهم في شركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات قبل التحاقهم بالتعليم الجامعي.