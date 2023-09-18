الشيخ كامل مطر: قرارات السيسي الأخيرة أثلجت صدورنا

كشف الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة التي اتخذها خلال زيارته إلى بني سويف كان لها صدى واسع وكبير، وأثلجت صدور الجميع، إذ جاءت بالتزامن مع مؤتمر حاشد لمجلس العائلات وكان وقع هذه القرارات مميز عليهم.

رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية يشيد بقرارات السيسي الأخيرة

وأضاف "مطر"، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأثنين، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي من حماية اجتماعية كان الهدف منها العمل على تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن المصري في ضوء الأزمات الاقتصادية العديدة التي يشهدها الاقتصاد في الفترة الراهنة.

وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري البسيط، واثبت ذلك من خلال قراراته، إذ أن تلك القرارات جاءت في المكان والوقت الصحيح، مؤكدا أنه يثمن تلك القرارات بقوة.