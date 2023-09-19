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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خسائر ضخمة.. دانيال يغرق 30 قرية يونانية

صدى البلد

أعلنت السلطات اليونانية عن وفاة زوجين نمساويين كانا يقضيان شهر العسل في اليونان بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة المنزل الذي كانا يقيمان فيه، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تسببت في تدميره بالكامل.


 

على الرغم من عدم الكشف عن هويتهما حينها، لكن أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن اختبارات الحمض النووي أكدت هويتهما. وأعربت الوزارة عن حزنها العميق لوفاة المواطنين النمساويين في هذا الحادث المأساوي.


 

وقدمت السفارة النمساوية في أثينا الدعم والمساعدة لأقارب الزوجين الراحلين، وعبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن تعازيه للعائلات والضحايا وأكد أن الحكومة اليونانية ستقدم المساعدة والدعم للمتضررين.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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