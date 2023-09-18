إقالة وتعيين.. الرئيس الصومالي يصدر قرارات جديدة بشأن قيادات الجيش

أصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، قرارات جديدة بشأن قيادات الجيش الصومالي في ظل استمرار المواجهة مع حركة الشباب الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، أنه وفقا لمرسوم الرئيس شيخ محمود، عين العميد مادي نوري شيخ نائبا لقائد الجيش الوطني الصومالي، والمقدم داياه عبدي عبد الله، أصبح القائد الجديد للقوات البرية الصومالية".

وأقيل العميد أحمد عدن من منصب قائد القوات البرية بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه في يونيو الماضي.

وأشاد الرئيس الصومالي بالمعينين الجدد لتفانيهم وخدمتهم للوطن، وحثهم على العمل الجاد لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

كما دعا جميع الصوماليين، المدنيين والجنود على حد سواء، إلى دعم الجيش والانضمام إلى القتال ضد حركة الشباب، التي تشن تمردًا عنيفًا منذ أكثر من عقد من الزمن وقال الرئيس إن الحكومة ملتزمة بإصلاح وتعزيز قطاع الأمن، وشكر الشركاء الدوليين على مساعدتهم وتعاونهم.

وتأتي هذه القرارات في ظل التراجع الذي يعاني منه الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب الإرهابية على مدار الشهر الماضي.