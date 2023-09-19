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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايزين يجوزوني ثري.. اعترافات فتاة عرضها أهلها للبيع على «الفيس»

صدى البلد

قالت الفتاة التي عرضها والدها للبيع على فيس بوك بزعم تزويجها أمام جهات التحقيق إنها أثناء تواجدها صُحبة والدها المتهم الثالث بالقضية والمتهمة الثانية بمسرح الواقعة والتي تربطهما علاقة جيرة حينئذ، تناهى إلى مسمعها حوار حاصل فيما بينهما بشأن وجود فرصة لتزويجها، مستطردة أنه على خلفية مُلاقاة ذاك الحديث قبولا لدى ذويها والذي تحدد إثره موعد لمقابلتها وأهليتها بمعرفة من زعم رغبته في الزواج بها، هناك فوجئت بمفتش مباحث الآداب الذي تمكن من ضبط المتهمين.    

 
كشفت تحقيقات النيابة العامة في اتهام «ع .م»، 22 سنة، «آ .ص»، 41 عامًا، ربة منزل و«و .ع»، 40 سنة، سائق بدائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة باستغلال المجني عليها ال.طفلة «ن .و»، ج.نسيَا، كريمة ثالثهم بما له من سلطة قبلها بأن تظاهروا برغبتهم في تزويجها بزعم الحرص على مستقبلها ولم يرقبوا فيها إلا ولاذمة.


وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالعصف بصغر سن الطفلة وحداثة عمرها فعرضوها للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية «فيس بوك»، تظير تلقي مبالغ نقدية مقابل إتيانهم ذاك الجرم كيفما أبان تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.


وتضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حزمة من العقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، فيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:


إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

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