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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شروط العمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف.. ضوابط صارمة

لجنة مراجعة المصحف
لجنة مراجعة المصحف

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن شروط العمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف.

شروط العمل في لجنة مراجعة المصحف

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية، عن فتح الباب لدعم العمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بخبرات إضافية، (منهم اثنان من كريمي البصر بشرط إجادة القراءة والكتابة بطريقة «برايل»، واثنان من الحُفَّاظ ممن يجيدون لغة الإشارة).

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وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أنه يشترط في المتقدمين للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف، مجموعة من الشروط وهي: 
- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف أو جامعة الأزهر (بنظام الندب الجزئي).
- ألا يقل سن المتقدم عن (25) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا وقت نشر الإعلان.
- أن يكون حاملًا لشهادة جامعية أزهرية أو عامة.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون حافظًا لكتاب الله عن ظهر قلب.
أن يكون حافظًا للشاطبية والدرة أو لطيبة النشر.
- أن يكون ملمًّا برسم المصحف.
- أن يكون حافظًا لمنظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي أو مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، والثانية تكفى عن الأولى.

وظائف لجنة مراجعة المصحف

كما يشترط للمتقدمين للعمل في لجنة مراجعة المصحف، ما يلي:
- أن يكون مُلمًّا بعلم الضبط وعلى دراية بالمذاهب المختلفة وعللها.
- أن يكون مُلمًّا بعلم عد الآي.
- أن يكون متمكنًا في علم الوقف والابتداء، فيعرف المذاهب المختلفة، والمرجعية لكل مصاحف العالم الإسلامي.
- أن يكون مُلمًّا بتجزئة المصحف: أجزاء، وأحزابًا، وأرباعًا، وأثمانًا على المذاهب المختلفة.
- أن يكون مُلمًّا بالمراجع الأساسية التي يرجع إليها للتثبت؛ فيعرف مراجع التفسير وعلوم القرآن والفقه.
- أن يكون على دراية بالنحو، ولديه معرفة تامة بالمهارات الأساسية للتعامل مع برامج الاتصال الصوتي والمرئي.
- ألا يكون قد وقع عليه جزاء مخلٌّ بالشرف والأمانة لم يتم محوه، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.
- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.
- أن يكون حاصلًا على تخصص القراءات أو كلية علوم القرآن بجانب حصوله على الشهادة الجامعية الأزهرية أو العامة.
- أن يكون مجازًا بالقراءات من علماء ثقات، كذلك يفضل الحاصلون على دراسات عليا (ماجستير – دكتوراه).
- أن يكون على معرفة باستخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه.

 

وظائف لجنة مراجعة المصحف لجنة مراجعة المصحف القراءات

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