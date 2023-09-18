قيمتها 80 مليون دولار.. الجيش الأمريكي يبحث عن طائرة مفقودة من طراز F-35

ناشد الجيش الأمريكي الجمهور المساعدة في تعقب طائرة شبح بعد أن قفز منها قائدها بسبب ما وصف بأنه "حادث مؤسف".

اختفت الطائرة الحربية الأمريكية المتقدمة ذات القدرة على التخفي بعد ظهر، يوم الأحد، من الرادار والسلطات في قاعدة تشارلستون المشتركة بولاية ساوث كارولينا.

تم فتح تحقيق حول سبب خروج الطيار الذي يقود الطائرة F-35 التي تعتبر أغلى طائرة مقاتلة في العالم، فوق الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة. ولم يقدم الجيش تفسيرا فوريا سوى تعرضه لحادث مؤسف.

وفقا لما نشرته صنداي تايمز، واجهت قوات مشاة البحرية الأمريكية مشكلة حيث لم تتمكن من العثور على الطائرة، مما دفع قاعدة تشارلستون المشتركة إلى طلب المساعدة من السكان المحليين.

وكتبت القاعدة الأمريكية الجوية علي موقع أكس، "إذا كانت لديك أي معلومات قد تساعد فرق الاسترداد لدينا في تحديد موقع الطائرة F-35، فيرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع الأساسي".

تبلغ تكلفة الطائرة التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن حوالي 80 مليون دولار. وقالت سلطات القاعدة إنها تقوم بالبحث، بالتنسيق مع منظمي الطيران الفيدرالي، بالقرب من بحيرتين شمال مدينة تشارلستون. وانضمت سلطات إنفاذ القانون بالولاية أيضًا إلى البحث.

هبط الطيار بالمظلة إلى الأرض في أحد أحياء شمال تشارلستون في حوالي الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد. وقالت متحدثة باسم الجيش إنه تم نقله إلى مستشفى محلي حيث كان في حالة مستقرة. ولم يتم الكشف عن اسم الطيار.

سألت عضوة الكونجرس عن ولاية كارولينا الجنوبية نانسي ميس، كيف ستفقد طائرة F-35؟ كيف لا يوجد جهاز تعقب، وكيف نطلب من الجمهور العثور على طائرة وتسليمها؟