حزب إرادة جيل يناشد الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عن تفاصيل إصدار بيان لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وأوضح خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنهم ملتزمون بدعم الرئيس السيسي لاستمراره في مسيرته الرئاسية، وذلك لضمان استمرارية مسيرة التنمية والإنجازات في مصر.

وأكد أن أعضاء حزب إرادة جيل وشبابه يثقون بقيادة الرئيس السيسي ويريدون استكمال ما بدأه في تحقيق التنمية وتحسين أوضاع المواطنين.

وشدد على أهمية الأمن والاستقرار الذي تحقق في مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الأمان ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأخيرًا، أشار إلى العلاقة الإيجابية بين الرئيس السيسي والمصريين، مؤكدًا على تواضعه وتقديره الكبير من قبل المواطنين.