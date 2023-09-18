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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متفضحيش نفسك| والدة فتاة تروي واقعة ابتزاز شاب بنشر فيديوهات نجلتها المثيرة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابًا عاطلاً إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها. 

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها وفي السطور التالية ننشر نص أقوال والدة المجني عليها:

ما هو اسم الحساب مرتكبي الواقعة؟
ج/  الحساب المسمى (anakaymo) رابط (https://www.instagram.com/anakaymo) على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام 
س/ ما هو اسم الحساب مستقبل الرسائل محل البلاغ؟
ج/الحساب المسمى (000000.m.) على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام.
س/ماهو مضمون الرسائل محل البلاغ؟
ج/تتضمن رسائل صوتية ونصية ومقاطع فيديو فاضحة لبنتي القاصر، وعبارات تهديد وابتزاز على سبيل المثال (متخفيش حبيبتي مش هبعت فيديوهاتك لحد فيهم - بايدك متفضحيش نفسك  هاتي 10 آلاف جنيه - هتبعتي الفلوس امتي ولا ابعت الفيديو لأبوكي  - هاتي سلسلة ولا غويشه من بتوع امك ).
س/هل تتهمين أو تشتبهين في أحد في ارتكابه الواقعة محل بلاغك؟
ج/ أيوه انا بتهم مستخدم الحسابات كلا من _1 الحساب المسمى (anakaymo) على موقع
التواصل الاجتماعي فيس بوك.
س/ما هي علاقتك ونجلتك بمرتكب لواقعة؟
ج/بنتي اتعرفت عليه عن طريق الانترنت وهو اللي استدرجها لارسال تلك الفيديوهات وقابلته بمنطقة الوايلي الكبير بحدائق القبه.
س/هل يوجد ثمة خلافات بين نجلتك وبين مرتكب الواقعة ؟
ج/لا.
س/ما هو قصد مرتكب الواقعة من ارتكابها؟
ج/قصده استدراج بنتي القاصر وتهديدها وابتزازها.
س/ما سبب قيام مرتكب الواقعة بارتكابها؟
ج/لابتزازها بمبالغ ماليه واقامه علاقة جنسيه معها.
س/ما هي قيمة المبالغ المالية التي طلبها مرتكب الواقعة منك؟
ج/هو عايز مبلغ مالي وقدره 10000 جنيها مصريا.
س/ما هي وسيلة ابتزاز نجلتك القاصر ؟
ج/ فيديوهات جنسيه لبنتي.
س/ طبيعة تلك الصور والفيديوهات وكيف تحصل عليها مرتكب الواقعة؟
ج/هي فيديوهات جنسيه لبنتي وهو اللي استدرجها لإرسال تلك الفيديوهات

وجاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.


 

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