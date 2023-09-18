الزراعة: نعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية إلى 180%..فيديو

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تتميز بزارعة الأراضي الزراعية موسم صيفي وموسم شتوي .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" سوف نصل إلى زراعة 10 مليون فدان من الأراضي المزروعة الموسم المقبل ".

وأضاف محمد القرش:" يتم العمل على زيادة كفائة الإنتاجية الزراعية كي تصل لـ 180% بما يؤدي على مضاعفة الإنتاج ".

وأكمل محمد القرش:" يتم العمل على الحفاظ على كفاءة الأرض وإحداث التطور في العملية الإنتاجية ".

ولفت محمد القرش:" نسعى إلى الوصول إلى التركيب المحصولي الأنسب لزيادة الإنتاجية ".