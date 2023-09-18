رضا حجازي: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حسنت صورة التعليم الفني في مصر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خير نموذج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ، بما لديها من مناهج ونظام دراسي ومعلمين وطلاب على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال افتتاح المعسكر التدريبى لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر (workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام والخاص تحت شعار "حلمك حلمنا" وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هم أجدر مثال على تحقيق استراتيجية مصر 2030 ؛ بتخريج جيل قابل للتعددية وقادر على التنافسية، موجها الشكر للطلاب وأولياء أمورهم والشركاء من أصحاب العمل، لافتا إلى أن الشراكة العميقة والممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء من القطاع الخاص أثبتت نجاحا كبيرا في تحقيق اهداف الوزارة بتطوير التعليم الفني.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بشروط ومعايير للالتحاق بها، بالإضافة إلى جودة التعليم وتميز مستوى الخريجين ومدى اتقانهم للمهارات والجدارات، موجها مديري المدارس بإعداد الطلاب الجيد لسوق العمل فى ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تقدم الكثير من التيسيرات للاستثمار فى التعليم، والاهتمام بالجودة ومستوى خريجي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ، وتطوير مهاراتهم والاهتمام بالشخصية المتكاملة معرفيا ومهاريا ووجدانيا.