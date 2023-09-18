حجازي: الإستثمار في الإنسان المصري أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الإستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المعسكر التدريبى لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر (workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام والخاص تحت شعار "حلمك حلمنا" وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يضع التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، وفقًا لرؤية علمية تشاركية، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشركاء من مؤسسات التنمية الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.