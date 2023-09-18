عاجل
خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب إنجي أنور: نفسي يرجع احترام المدرس في المدارس الحكومية 5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 635 ألف جنيه كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة يمكن أن يصيب الأطفال.. استشاري جهاز هضمي يكشف أسباب الكبد الدهني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي: الإستثمار في الإنسان المصري أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الإستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في  افتتاح المعسكر التدريبى لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر (workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية   USAID والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام والخاص تحت شعار "حلمك حلمنا" وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يضع التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، وفقًا لرؤية علمية تشاركية، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشركاء من مؤسسات التنمية الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لأبو ظبي

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مقارنة صعبة .. iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بالأسعار والمواصفات

حجازي: الإستثمار في الإنسان المصري أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ