الصندوق الحكم.. أحمد موسى: اللي عاوز يترشح يتفضل ويعلن برنامجه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات الرئاسة لن تكون مبكرة كما يشيع البعض؛ مؤكدا أنها ستكون وفق تواريخ محددة طبقا لمواد الدستور، تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف موسى خلال برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد،:" اللي عاوز يترشح يترشح الصندوق هو الحكم كل واحد عاوز يترشح يجهز برنامج ويقدمه الحلول لحل الأزمات الاقتصادية

وأشار موسى، إلي أن القضايا السياسية ليست الأولوية الوحيدة، وأن الشعب يهمه أيضًا الأمور اليومية مثل تكلفة المعيشة وتوفر المواد الغذائية، الأكل والشرب مش اللي في السجون وأكد أهمية تسليط الضوء على القضايا الحياتية والاقتصادية في الحملات الانتخابية.