راح مننا بدري.. إلهام شاهين تودع أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانةإلهام شاهين الفنان أشرف مصيلحي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 49 عاما، حيث تجمعهما صداقة عائلية قوية منذ سنوات طويلة.

وقالت شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” المذاع على فضائية “cbc” تقديم الإعلامي “عمرو خليل”، إن أشرف مصيحلي عانى مع المرض لمدة قصيرة لم تتجاوز السنتين، وكانت محاولاته في العلاج يائسة منذ بداية مرضه، لافتة إلى أنه واجه مرضا شرسا.

وأكدت بشكل متأثر وحزين أن أشرف كان شخصية طيبة ومسالمة، ومتزن، و كان ورياضي، مستنكرة أنه رغم قوته وممارسته للرياضة بشكل دائم، وحرصه على الاهتمام بصحته أن يصاب بمثل هذا المرض المفاجئ الشرس.

الزوج والأب والصديق المخلص

وأوضحت أن أعدادا كبيرة جدا حضرت الجنازة اثناء الصلاة عليه وجنازته ودفنه، مضيفة إلى إنه : "زوج وأب جميل للغاية وصديق جدع"، قائلة “ راح مننا بدري أوي”.