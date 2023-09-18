أحمد موسى يستعرض كلمة النائب محمد أبو العينين لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، بشأن دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أن النائب محمد أبو العينين أكد في كلمته على الوفاء والتقدير للرئيس السيسي، الذي قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، وتحدث عن الإنجازات التي حققتها البلاد في مختلف المجالات.

وقدم موسى نص كلمة النائب محمد أبو العينين التي دعم فيها ترشيح الرئيس السيسي وشدد على أهمية الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر.

وأضاف: ' علق النائب محمد أبو العينين أيضا: عاهدتنا وصدقناك يا سيادة الرئيس، عندما رأينا 30 مدينة جديدة من أجمل وأبهى المجتمعات العمرانية في العالم، تتناثر في كل ربوع المحروسة وتضيف أكثر من 10 تريليونات جني لأصول الدولة المصرية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعادل مساحة دول كاملة'.

وأردف موسى: وكيل مجلس النواب تابع قائلا: لقد استنهضت في هذا الشعب هِممًا وعزائم لم يكن غيرك ليمنحها هذه الفرصة، فكانت السنوات المباركات للمرأة المصرية، وأعوامًا مثمرة لأبنائك الـ 'قادرون باختلاف' واستفاقت قدرات الشباب فكان عصر التمكين الشبابي على كل المستويات.

واختتم موسى: رسالة وكيل مجلس النواب انتهت بما يأتي: إنني إذ أعهدُ إليك بالمعروف والتقدير، أستوي معك على هذا الدرب مؤيدًا وناصرًا ومعينًا لاستكمال ما بدأته من أجل مصرنا الحبيبة .. والسواد الأعظم من هذا الشعب يعرف يقينًا أن من بدأ هذه المهمة ومن عبر الصعابَ وحقق المُحالَ، جديرٌ أن يتولى مسئولية هذا الشعب ويحفظ له مقدراته ويحمي أوطانه.. نؤيدك ونبايعك يا سيادة الرئيس.. من أجل تاريخٍ نريد أن نحفظه، ومستقبل يحمل لنا كل الخير، من أجل حماية البسطاء، وحاضر الأبناء ومستقبل الأجيال القادمة.. من أجل مصر .. نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية.