خليفة: 25 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من قرار السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي

أكد شعبان خليفة، رئيس قطاع العاملين في القطاع الخاص، أن القطاع الخاص يدعم الإقتصاد المصري بنسبة 80%، مشيرا إلى أن هناك 25 مليون عامل في القطاع الخاص يستفيدون من قرار الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي.

وقال شعبان خليفة، خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، أن زيادة الفئات المالية الممنوحة من المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات 15 %، مشيرا إلى أن هذه القرارت تؤكد دعم الدولة للمواطنين وللفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس قطاع العاملين في القطاع الخاص، أن رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع الإداري للدولة من أجل التخفيف عن كاهل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص.