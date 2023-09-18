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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. إطلاق مبادرة "نخدمك بابتسامة" لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اجتماعاً موسعاً بقيادات مديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لبحث ووضع خطة عمل لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين علي أكمل وجه .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية ، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة .

أعلن " محافظ الدقهلية " تدشين مبادرة من محافظة الدقهلية تحت مسمي ( نخدمك بابتسامة) لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة داخل المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة ، من خلال توقيع الكشف الطبي واجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية والمستلزمات.

واكد " المحافظ " علي أن جزء كبير من تقديم الخدمة الطبية للمرضي هي حسن الاستقبال والإبتسامة في وجوههم اهم بكثير من تقديم الخدمة الطبية ذاتها ، لأن المريض أو أحد أفراد أسرته يريد أن يستمع إلي كلمة طيبة تهدئ من روعه وتخفف من آلامه.

وأشار " مختار " الي أن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة) ، مشيراً إلي انه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة انجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك الي قضية البيئة التي اصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة .

كما وجه " المحافظ " بشن حملة نظافة مكبرة داخل وخارج المستشفيات لرفع كفاءة حالة النظافة العامة وظهور المستشفيات بمظهر جمالي وحضاري من خلال التنسيق مع جهاز النظافة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وزراعة محيط المستشفيات بأشجار ضمن مبادرة فخامة الرئيس السيسي 100 مليون شجره .

كما أشار " مختار " الي أن هيئة التمريض عليهم دور كبير في حسن استقبال المرضي والتعامل معهم لأنهم أكثر تواجد مع المرضي داخل الاقسام وتقديم الرعاية الصحية ، واناشدهم بحسن التعامل مع المرضي ، وأثمن دورهم ومجهودهم الاكثر من رائع .

وايضا أكد " المحافظ " علي ضرورة وضع تصور غير تقليدي وغير نمطي لتقديم الخدمة الطبية للمرضي وحسن استقبالهم لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة وعن الاطقم الطبية وأداء الحكومة .
 

إجراء العمليات الجراحية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المبادرات الرئاسي خالد عبدالغفار وزير الصحة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديرى المستشفيات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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