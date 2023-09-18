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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها للكيلو

الأرز
الأرز

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من اللواء  احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "اهلا مدارس".

وأفاد التقرير الوارد الى من احمد حسنين بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "اهلا مدارس"، وان الشركة تشارك في 42 معرضا فرعيا بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

 واكد اللواء أحمد حسنين أن الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "اهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً الى انه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيه للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيه بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارجي.

وأوضح التقرير الوارد أنه سيتم طرح كمية 20 الف طن ارز مستورد بسعر 20 جنيه، والارز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة،منها الي انه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

شمل التقرير  أيضاً انه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الاساسية للحصول على نسب خصم اضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.

التموين السكر أهلا مدارس الزيت السلع

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