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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث الصحة والتعليم والبيئة

محافظ الدقهلية، الدكتور
محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار

 أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، وحققت الدولة على مدار سنوات عديدة ماضية إنجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك لقضية البيئة التي صارت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة.


وأشار المحافظ - في بيان صادر اليوم /الاثنين/ - إلى تدشين مبادرة (نخدمك بابتسامة) لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة داخل المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة، من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية والمستلزمات.


جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع قيادات مديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة؛ لبحث خطة عمل لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه بحضور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين ووكيل المديرية الدكتورة عبير عبدالغني، ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة الدكتورة هبة الشريف.


وقدم المحافظ، خلال الاجتماع، خالص شكره وتقديره لكافة الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي بمستشفيات الصحة بالدقهلية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لخدمة المرضى والمترددين، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة يضاهي مؤسسات طبية كبيرة رغم محدودية الموارد والإمكانيات.


ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بشن حملة نظافة موسعة داخل وخارج المستشفيات لرفع كفاءة حالة النظافة العامة وظهور المستشفيات بمظهر جمالي وحضاري من خلال التنسيق مع جهاز النظافة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وزراعة محيط المستشفيات بأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

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