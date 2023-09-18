رئيس جودة التعليم: نحتاج إلى 80 ألف فصل لاستيعاب كثافة الطلاب سنويا

أكد علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن موضوع الكثافة الطلابية في الفصول هي العائق الأكبر أمام المدارس وننظر لنفسنا في هذا الملف على أننا رقباء وشركاء أيضا لتحقيق جودة التعليم.

وأشار علاء عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أنه توجد ممارسات دولية متعارف عليها في دول عديدة يعانون من كثافة سكانية ولكن لديهم حلول مبتكرة خارج الصندوق لمواجهة كثافة الفصول، مؤكدا أن هذه مشكلة قومية وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتابع: "مهما عملنا مدارس والفترات الصباحية والمسائية حل جيد ولكن في حلول أفضل من فتح بعض المساحات وهو التعليم خارج الفصول"، مؤكدا أنهم وضعوا معايير للكثافة داخل المدارس وهناك حلول متعددة لمشكلة الكثافة داخل المدارس".

عايزين حلول للأجيال الحالية

واستكمل: "في فصول فيها كثافات عالية قد يصل عدد الطلاب لـ70 و80 طالب والفصل لا يتحمل اكثر من 40 طالب والحلول موجودة على مستوى الأجيال القادمة ولكن عايزين حلول للأجيال الحالية، وعلى المدارس تطرح الافكار لمواجهة الكثافة لان كل مدارسة لها طبيعتها المختلفة، موضحا أننا نحتاج من 40 ألف إلى 80 ألف فصل سنويا لاستيعاب الأعداد المرتفعة سنويا.