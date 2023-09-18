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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم العملة الوطنية.. إيران تكشف عن مفاجأة بعد رفع التجميد عن أصولها

إيران تكشف عن مفاجأة
إيران تكشف عن مفاجأة بعد رفع التجميد عن أصولها

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي الإيراني سيستخدم الأصول غير المجمدة كجزء من التبادل المبرم مع الولايات المتحدة لتعزيز العملة الوطنية.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال فرزين: "تلقينا بالأمس خطابًا رسميًا من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات ستة بنوك إيرانية في بنكين قطريين، واليوم حصلوا على مبلغ يعادل 5 مليارات و573 مليونًا و492 ألف يورو".

وأشار إلى أن الحسابات تعود إلى ستة بنوك إيرانية هي البنك الزراعي، وبنك رواد الأعمال، والبنك السياحي، بالإضافة إلى بنوك سامان وباسارجاد وشهر.

وأضاف: “سيتم سداد جميع المدفوعات من خلال وسطاء قطريين من خلال نظام الدفع بين البنوك”.

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وشدد فرزين على أن "جميع الموارد التي تم الحصول عليها هي احتياطيات للبنك المركزي، وسيتم استخدامها لدعم وتعزيز العملة الإيرانية، الريال".

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