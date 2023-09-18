هل الأموات يسمعون كلام الأحياء ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: هل الأموات يسمعون كلام الأحياء ويشعرون بهم؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأن مسألة الأموات يسمعون كلام الأحياء، هي من الأمور الغيبية، وقد كثر الخلاف بين العلماء حولها، والقدر المتفق عليه فيما بينهم هو ما ورد النص بشأنه من سماع السلام عليهم، والشعور بالزائر لهم، وسماع قرع نعال المشيعين إذا ولوا منصرفين من دفنه، أما ما عدا ذلك فالأموات ليسوا على حالة واحدة.

هل الموتى يسمعون من يزورهم



كذلك أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال: هل الموتى يسمعون من يزورهم؟

وأوضح أبو اليزيد سلامة، في إجابته، على السؤال، بأن الأموات يسمعوننا إذا خاطبناهم وذهبنا إليهم.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، على ذلك بما علمنا النبي قوله زيارة القبور حيث أرشدنا إلى قول (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) منوها أن الخطاب إنما يكن لمن يسمعنا.

هل الميت يشعر بمن يبكي عليه

كما استشهد أبو اليزيد سلامة، بما روي عن رسول الله أنه قال (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم) فهذا دليل على أن الميت يسمع أصوات الأحياء.

ولما قتل المشركون في بدر، وبعدها بعدة أيام ، نادى النبي على الشهداء منهم، فسألوه: كيف يسمعون وقد ذهبت الدنيا، فقال النبي: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع بما أقول منهم.

وأوضح، أنه لا يقتصر الأمر على سماع الأموات أصوات الأحياء، بل يصل الأمر إلى أن الأموات يعرفون أخبار الأحياء.

وأشار إلى أنه لذلك علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة حتى نرضي أمواتنا من الآباء والأمهات.

