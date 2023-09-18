أمريكا تكشف عن موقفها بشأن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الحبوب الأوكرانية

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا ترى أنه من الصواب ممارسة الضغط على الدول الأوروبية بسبب قرارها “السيادي” برفض واردات الحبوب الأوكرانية.

قال كيربي في مؤتمر صحفي في نيويورك: "نعم، نحن ندرك مخاوف عدد من شركائنا الأوروبيين بشأن استيراد الحبوب الأوكرانية. هذا أولا. ثانيا، هذه قرارات سيادية... أليس من النفاق من جانب الولايات المتحدة أن تفعل ذلك؟.. هل تخيف الدول الأخرى بشأن القرارات السيادية التي تتخذها؟.. مسترشدة، كما تعتقد، بمصالح مواطنيها؟”

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تريد رؤية الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية.

كما دعا كيربي، مرة أخرى إلى تجديد صفقة الحبوب، التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، إن كييف دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي فرضته على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال كاتشكا، إن “القيود الانتقامية الأحادية الجانب مطروحة أيضًا على الطاولة… أوكرانيا قد تحظر على وجه الخصوص استيراد الفواكه والخضروات من بولندا، لأن وارسو لم تحافظ على القيود السابقة فحسب، بل أضافت أيضًا قيودًا جديدة”.

وفي مايو، أقنعت الدول الثلاث بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية من أسواقها المحلية. وانتهى العمل بهذا الإجراء يوم الجمعة الماضي، لكن ثلاثة من أصل خمسة أعادت فرض إجراءات الحماية المحلية.

وقامت بولندا والمجر بتوسيع قائمتيهما للسلع المحظورة، وهو ما وصفه كاتشكا بأنه “سخيف”.