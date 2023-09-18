أرملة الراحل أشرف مصيلحي: لم يشرب السجائر أو الخمور.. و"مكنش بيسيب فرض"

قالت المخرجة منال الصيفي أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إنه أصيب بمرض السرطان في المخ منذ 3 سنوات، وتدهورت حالته الصحية على نحو طبيعي إلى أن توفاه الله.

وأضافت أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "عندما خضع للجراحة تحسنت حالته الصحية وفقا للتطور الطبيعي، ولكن المرض أصابه مرة أخرى، وكنا نعرف أنه سيصاب مرة أخرى، ونحمد الله على كل شيء، وندعو له بالرحمة".

وتابعت أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، أن : "لم يكن يشعر بما يمر به، وكنا حزانى عليه، لأنه كان دائما يهتم بصحته ويلعب رياضة ولم يشرب سجائر أو خمور ومكنش بيسيب فرض، وربنا كان عاوز ياخده أبيض والحمد لله رب العالمين، والكل كان يسأل عنه في فترة مرضه، وأوصاني بأبنائي، فقد كان أبا عظيما وشخصا رائعا".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.