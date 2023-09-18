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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء عشماوي: التعليم داخل الفصول ليس شرطا.. وهناك حلول متعددة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  ان الهيئه تطبق اعلى المعايير لأفضل الممارسات الدوليه ومن ضمن هذه المعايير توفير  مساحة متر مربع لكل طالب وليس عدد طلاب كل فصل، وقال: تواجهنا العديد من العقبات أبرزها مشكلة قومية وهي كثافة عدد الطلاب داخل الفصول الدراسية، وعدم قدرة الدولة على مواكبة عدد السكان .

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور والمذاع عبر فضائية اي تي سي أن هناك حلولا مبتكرة تطبق في عدد من الدول وأهمها عدم تحديد عدد الطلاب في الفصول الدراسية وإنما نسبة وتناسب بمساحة الفصل وعدد المدرسين.

وتابع: هدفنا أن نسير وفق أفضل الممارسات وأن نتيح لكل طالب،  مساحة مخصصة للتحرك داخل الفصل، لافتا إلي أن التعليم يمكن ان يكون في المكتبة، أو الفناء، واستغلال كل مساحات المدرسة في التعليم وهناك حلول مبتكرة معمول بها في القرى والأرياف وهي خروج الطلاب في الحقول للتعليم .

وأشار الى أن التعلم خارج الفصول موجود منذ سنوات في العديد من الدول ولا يشترط حصر التعليم في الفصول، فضلا عن التعليم الهجين جزء اون لاين , وجزء داخل الفصول ، والتعليم المجتمعي والتعليم خارج الفصول، الفصول المعكوسة يدرس في البيت ويناقش الدروس مع معلمه في مجموعات.

وأكد أن هناك اتصالات وتشاورات مع الادارات والمديرين بحيث نسمح لكل مدرسة أن تضع خطة خاصة بها وعلى حسب ظروفها وكل مدرسة تضع حلولا واقعية وفقا لظروفها المختلفة.

وأشار إلى أنه يجب تغيير الفكر القائم أن التعليم يستلزم مكتبا لكل طالب ومعلم أمام السبورة ويستخدم الطباشير فهناك اشكال كثيرة للفصول ويجب أن يكون هناك مرونة للتعليم.

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