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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكد شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع حالة الطفل حمزة ووجه باستقباله في الوزارة مع ولي أمره مع تقديم كل المستندات التي تثبت هويته.

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وأضاف زلط في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "يمكنهما التواصل معي مباشرة وسننسق بشكل كامل بخصوص الطفل حمزة حتى يلتحق بالمدرسة في أقرب فرصة ممكنة مع بداية العام الدراسي الجديد".

ووجهت بسمة وهبة حديثها إلى جدة الطفل السيدة وفاء، قائلة: "أحلامك أوامر، ما تحلمي به يمكننا تحقيقه"، ووجه الطفل حمزة الشكر للإعلامية بسمة وهبة بعدما عرضت حالته الإنسانية وبكى على الهواء.

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التعليم شادي زلطة إصلاح وتطوير التعليم الفني التعليم الفني بسمة وهبة

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