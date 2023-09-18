الفرق بين الأدوية الطبية والعشبية.. المجلس التصديري يوضح

أكد الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس الشيوخ، أن الدول بدأت تتعامل مع الأدوية العشبية، بعمل خلاصات وبيعها كما هي، من أخذ الزيت منه أو في صورة كبسولة.

قال محيى حافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الأدوية من خلاصات نباتية لا يمكن نكتب عليها ادعاء طبي مباشر، ولكن نكتب "يساعد على أو يقلل من" ولا نستطيع كتابة "يعالج كذا".

وتابع وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد ما يسمى الطب البديل، أما الأدوية العشبية فهي أدوية وخلاصات نباتات وأعشاب طبيعية.