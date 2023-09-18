لجنة تقييم مبادرة المشروعات الخضراء تواصل أعمالها للعام الثاني على التوالي بالأقصر

تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اليوم /الاثنين/ أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار مواصلة أعمالها لبحث وتقييم المشروعات المقدمة للعام الثاني على التوالي.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء اللجنة في ديوان عام المحافظة، وأوضح ألهم أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة على مستوي جميع المحافظات مثمنا جهود وأعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.

ومن جانبهم أوضح القائمون على اللجنة أنه تقدم بالمحافظة العديد من المشروعات مكتملة التسجيل، وتم استبعاد المشروعات غير المكتملة.



وتقوم اللجنة بتقييم المشروعات حيث يتم تصعيد 18 مشروعا تمثل محافظة الأقصر في الفئات الست بواقع 3 مشروعات عن كل فئة موزعة على 3 فئات على المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة على مستوي الجمهورية.



ومن ناحية أخرى، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المحافظ، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.



وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة رئيس المركز هشام السعدي، حملة مكبرة لإزالة التعديات حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد في المهد بقرية الشغب بمساحة 500 متر مربع وحالة تعد في المهد بقرية توماس بمساحة 60 مترا مربعا.. تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي سياق أخر وفيما يتعلق بالعليم العالي والبحث العلمي، ترأس رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لبحث قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023-2024 م.



وهنأ رئيس الجامعة الجلسة، أعضاء المجلس ببدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، ما يساعدهم في عملية التحصيل الدراسي.

وأعلن المجلس أنه بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات (القدامى - الجدد)، فسيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز – جيد جداً – جيد ) جميع الكليات، كما يتم تسكين الطالبات القدامى غير المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات.



ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م جميع الكليات.



وبشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور ( القدامى - الجدد )، حدد المجلس أنه يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز – جيد جداً - جيد ) جميع الكليات، يتم تسكين الطلبة القدامى غير المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات.

ويتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م جميع الكليات.



وفيما يخص موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، فإنه يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية بدء من يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر لعام 2023 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، بالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لاستلام صورتين شخصية + صورتين بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر + بطاقة الترشيح ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية واستخراج الكرنيهات ويحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.



واعتمد المجلس موعد استقبال طلبات الالتماسات لطلاب الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، على أن تستقبل الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية طلبات الالتماسات من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر لعام 2023 م وحتى يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر لعام 2023 م المقدمة من الحالات الذين واللواتي لم تنطبق عليهم/هن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم/هن في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم/هن الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفرزهم/هن وعمل قائمة بالمقبول منهم/هن لعرضهم/هن على اللجنة للموافقة على تسكينهم/هن في الاجتماع القادم.



في سياق آخر، بحث رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندس سالم أحمد السيد، اليوم /الاثنين/ مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مستجدات الموقف بمشروع محطة مياه الشرب في قرية الهنادى التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مع الوفد.

ثم تفقد الوفد أعمال المشروع بقرية الهنادى مركز إسنا لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع وجاءت زيارة الوفد برئاسة مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد لها.



كما تمتد شبكات المشروع إلى حوالي 40 كيلو مترا، بمنطقة الهنادى وضواحيها ويعتبر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر الجاري العمل به بهدف تقديم الاستفادة من خدمات مياه الشرب للمناطق التي تعاني من ضعف المياه ليقدم الخدمة لحوالي 130 ألف نسمة من أهالي قري شرق أسنا (الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادي - الحميدات - الدير) والذين يعانون من انقطاع وضعف المياه خاصة بفصل الصيف، وتصل تكلفة المشروع إلى 16 مليون دولار بجانب تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا لتصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.



وجدير بالذكر أنه تمت الإشادة بنسب التنفيذ خلال الشهر الماضي ما يؤكد سير المشروع وفقا للمخطط الزمني المحدد له وتحقيق المستهدف الشهري.