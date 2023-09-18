عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة تقييم مبادرة المشروعات الخضراء تواصل أعمالها للعام الثاني على التوالي بالأقصر

محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم

تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اليوم /الاثنين/ أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار مواصلة أعمالها لبحث وتقييم المشروعات المقدمة للعام الثاني على التوالي.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء اللجنة في ديوان عام المحافظة، وأوضح ألهم أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة على مستوي جميع المحافظات مثمنا جهود وأعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.
ومن جانبهم أوضح القائمون على اللجنة أنه تقدم بالمحافظة العديد من المشروعات مكتملة التسجيل، وتم استبعاد المشروعات غير المكتملة.


وتقوم اللجنة بتقييم المشروعات حيث يتم تصعيد 18 مشروعا تمثل محافظة الأقصر في الفئات الست بواقع 3 مشروعات عن كل فئة موزعة على 3 فئات على المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة على مستوي الجمهورية.


ومن ناحية أخرى، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المحافظ، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.


وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة رئيس المركز هشام السعدي، حملة مكبرة لإزالة التعديات حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد في المهد بقرية الشغب بمساحة 500 متر مربع وحالة تعد في المهد بقرية توماس بمساحة 60 مترا مربعا.. تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي سياق أخر وفيما يتعلق بالعليم العالي والبحث العلمي، ترأس رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لبحث قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023-2024 م.


وهنأ رئيس الجامعة الجلسة، أعضاء المجلس ببدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، ما يساعدهم في عملية التحصيل الدراسي.
وأعلن المجلس أنه بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات (القدامى - الجدد)، فسيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز – جيد جداً – جيد ) جميع الكليات، كما يتم تسكين الطالبات القدامى غير المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات.


ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م جميع الكليات.


وبشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور ( القدامى - الجدد )، حدد المجلس أنه يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز – جيد جداً - جيد ) جميع الكليات، يتم تسكين الطلبة القدامى غير المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات.
ويتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م جميع الكليات.


وفيما يخص موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، فإنه يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية بدء من يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر لعام 2023 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، بالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لاستلام صورتين شخصية + صورتين بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر + بطاقة الترشيح ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية واستخراج الكرنيهات ويحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.


واعتمد المجلس موعد استقبال طلبات الالتماسات لطلاب الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، على أن تستقبل الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية طلبات الالتماسات من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر لعام 2023 م وحتى يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر لعام 2023 م المقدمة من الحالات الذين واللواتي لم تنطبق عليهم/هن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم/هن في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم/هن الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفرزهم/هن وعمل قائمة بالمقبول منهم/هن لعرضهم/هن على اللجنة للموافقة على تسكينهم/هن في الاجتماع القادم.


في سياق آخر، بحث رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندس سالم أحمد السيد، اليوم /الاثنين/ مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مستجدات الموقف بمشروع محطة مياه الشرب في قرية الهنادى التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مع الوفد. 
ثم تفقد الوفد أعمال المشروع بقرية الهنادى مركز إسنا لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع وجاءت زيارة الوفد برئاسة مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد لها.


كما تمتد شبكات المشروع إلى حوالي 40 كيلو مترا، بمنطقة الهنادى وضواحيها ويعتبر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر الجاري العمل به بهدف تقديم الاستفادة من خدمات مياه الشرب للمناطق التي تعاني من ضعف المياه ليقدم الخدمة لحوالي 130 ألف نسمة من أهالي قري شرق أسنا (الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادي - الحميدات - الدير) والذين يعانون من انقطاع وضعف المياه خاصة بفصل الصيف، وتصل تكلفة المشروع إلى 16 مليون دولار بجانب تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا لتصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.


وجدير بالذكر أنه تمت الإشادة بنسب التنفيذ خلال الشهر الماضي ما يؤكد سير المشروع وفقا للمخطط الزمني المحدد له وتحقيق المستهدف الشهري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

ترشيحاتنا

هل يجوز تقديم الصغار للإمامة لتشجيعهم على الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ