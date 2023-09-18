لم تحدث في التاريخ.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مغامرة للجيش الأوكراني

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الهجوم الأوكراني المضاد كان محكوم عليه بالفشل بسبب قرار القوات المسلحة الأوكرانية شن الهجوم دون دعم جوي.

وأضاف جونسون: "كانت فرصتهم في النجاح ضئيلة... كيف أردتم، باسم كل ما هو مقدس، مهاجمة المواقع المحصنة بينما لا يمكن الاعتماد إلا على القوات البرية والمدفعية بأعداد صغيرة؟ هذا لم يحدث قط في التاريخ. إنه مستحيل”.

وأوضح أن “قررت القوات المسلحة الأوكرانية المضي في الهجوم دون إمكاناتها المضادة للطائرات”.

ولفت إلي أنه “نتيجة لذلك، يمكن للمقاتلات الروسية الاقتراب بحرية من خط المواجهة وضرب العدو.. ويمكن أيضًا أن يُعزى فشل الهجوم المضاد إلى سوء التقدير الأولي الخطير لدول الناتو".

وخلص إلى أن الغرب يعتقد بصدق أن الأوكرانيين لن يواجهوا مقاومة كبيرة من القوات الروسية، التي زُعم أنها غير قادرة على الرد.