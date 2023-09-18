ليست مفاجأة.. تعليق صادم من ميدو على خسارة الزمالك أمام أرتا سولار

أكد أحمد حسام ميدو أنه لم يشعر بالمفاجأة بعد خسارة الزمالك من أرتا سولار بهدفين دون رد في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الطريقة التي خسر بها الزمالك من أرتا سولار لا تليق بلاعبي الزمالك أو بالنادي نفسه، وما حدث في الزمالك خلال الفترة الأخيرة، لن يكون متفاجئا من خسارة الزمالك من فريق صغير".

وأضاف: "خسارة الزمالك أمام أرتا سولار ليست مفاجأة بالنسبة لي رغم الفوارق التاريخية، والزمالك لم يحترم أرتا سولار سواء قبل المباراة أو في المباراة نفسها".

واختتم: "كل الشواهد التي حدثت في معسكر الإعداد داخل الزمالك تؤدي للخسارة أمام أرتا سولار، والمعسكر لم يكن به التحضير الكافي لمواجهة رسمية".

