عضوة بالكونجرس: الجيش الأمريكي لا يعرف مكان المقاتلة إف-35 المفقودة

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي نانسي مايس، إنها عقدت اجتماعا مع العسكريين حول موضوع الطائرة المقاتلة المفقودة من طراز إف-35 في ولاية كارولينا الجنوبية، مشيرة إلي أنهم لا يعرفون مكان الطائرة.

وكتبت مايس، عبر منصة “إكس”: "أحد أقصر الاجتماعات التي عقدتها على الإطلاق لأنه لم يكن لدى أي من العسكرين الذين تم إرسالهم أي إجابات علي أسئلتي”.

وأضافت: "لا أحد يعرف ما إذا كانت الطائرة إف-35 في الجو أم تحت الماء".

اختفت أحدث طائرة مقاتلة من طراز إف-35 فوق ولاية كارولينا الجنوبية في اليوم السابق.

وأمس، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتحطم طائرة مقاتله أمريكية من طراز إف 35 في قاعدة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار.

ووفقا للتقارير الإعلامية الأمريكية، فقد تم نقل قائد الطائرة إلى المستشفي بعد أن قفز من الطائرة وهي طائرة في الجو، ولم تذكر التقارير أسباب تحطم الطائرة المقاتله الأغلي في العالم.

وتعمل قاعدة تشارلستون الجوية المشتركة التابعة للمشاة البحرية الأمريكية، مع أفراد الطوارئ المحليين للتحقيق في الحادث.