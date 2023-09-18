أخبار الفن: أول صور من حفل زفاف محمود حجازي .. وبوسي شلبي تتلقى انتقادات

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمود حجازي وبوسي شلبي:

كشفت الإعلامية مروة صبري، عن سر دفاعها عن الفنان حسام حبيب في إحدى حلقات برنامجها “قعدت ستات”

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- ظهر فيها مع الفنانة دينا



تلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من إحدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور



احتفل الفنان محمود حجازي بحفل زفافه على رنا زروق وهي فتاة من خارج الوسط الفني، ونرصد أول صورة للعروسين في حفل زفافهما