أخبار الفن: أول صور من حفل زفاف محمود حجازي .. وبوسي شلبي تتلقى انتقادات

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمود حجازي وبوسي شلبي:
مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو
كشفت الإعلامية مروة صبري، عن سر دفاعها عن الفنان حسام حبيب في إحدى حلقات برنامجها “قعدت ستات”
فاجئ متابعيه.. ظهور صادم لـ أحمد الفيشاوي مع الفنانة دينا
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- ظهر فيها مع الفنانة دينا
بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت
تلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من إحدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور
أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا
احتفل الفنان محمود حجازي بحفل زفافه على رنا زروق وهي فتاة من خارج الوسط الفني، ونرصد أول صورة للعروسين في حفل زفافهما