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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية يكشف مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد صفقة تبادل السجناء

طهران
طهران

كشف دكتور ايمن سمير خبير العلاقات الدولية انصفقه تبادل السجناء التي تمت بين امريكا وايران هو اختراق كبير للعداء التاريخي بين امريكا وايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979 .

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن هذه الصفقة تعبر عن ارادة سياسية حقيقية للطرفين على بدء عمل اتفاقيات ومزيد من الصفقات المشابهه أو في قضايا أخرى .

وقال : في تقديري لا يمكن الوصول الى صفقه كبيره مثل التي حدثت عام 2015  حول البرنامج النووي الايراني، ولكن ماحدث اليوم هو عمل ماراثوني لأن الاموال كانت موجودة  في كوريا الجنوبيه منذ عام 2018 وذلك بسبب انسحاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاقيه 5+١، وفي نوفمبر عام 2018 تم فرض الحزمه القصوى من العقوبات الامريكيه على ايران وكان من ضمنها تجميد هذه الأموال في كوريا الجنوبية.

واوضح أن هناك نوعان من العقوبات عقوبات يفرضها الرئيس يمكن التفاوض على هذه العقوبات ويمكن التعامل معها ورفعها  لكن العقوبات التي مرت عن طريق الكونجرس من الصعب تجاوزها او التفاوض عليها لانها تتم من خلال اتفاقيات يوقع عليها الرئيس ثم يوافق عليها الكونجرس.

واضاف انه من المستحيل رفع جميع العقوبات على ايران على الاقل في الوقت الراهن لان كثير من هذه العقوبات اقرها الكونجرس.

واشار انا مفاوضات صفقه اليوم بدأت من مارس الماضي حيث خففت ايران من تخزين اليوارنيوم المخصب  الى اقل من 60% وهو مؤشر جيد جدا.

واكد أن أمريكا تفرض عقوبات كاملة على القطاع النفطي الايراني وانه منذ مارس الماضي استطاعت ايران أن تصدر صادرات نفطيه تعادل ١٠ سنوات ماضية وان الولايات المتحده الامريكيه تغض الطرف عن هذا وتعطي مساحة من المرونة ومساحة يمكن التفاوض عليها في الفترة القادمة.

وتابع هذه الصفقه سيتم استغلالها خلال الانتخابات الرئاسية القادمة واشار الى ان الجمهوريين بد-وا في معارضه شديده لهذه الصفقه لسببين السبب الاول ان الجمهورين هم من فرضوا هذه العقوبات السبب الثاني ان الديمقراطيين كانوا يعارضوا اي ممارسة خارجية لترامب خلال فترة حكمه خاصة في التعامل مع ايران.

وقال: اشعر ان الفرصة سانحة للجمهوريين لانتقاد السياسة الخارجية في  التسامح مع ايران والتساهل مع برنامجها النووي كما ان هذه الصفقه تغضب اسرائيل لان اسرائيل تعترض على هذه الصفقه 100% وتقول ان ايران يمكن ان تستفيد من هذه الاموال في دعم الارهاب او في البرنامج النووي والايراني او في تطوير برنامج الاسلحه الصاروخية الايرانيه.

لكن رد البيت الابيض ان هذه الصفقة جيدة حيث اطلقنا سراح خمس امريكيين.

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