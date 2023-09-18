فاركو يضم مهاجم الدوري الفرنسي

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع المهاجم الغيني "محمد بانجورا" لاعب توروا الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

وتعد صفقة المهاجم الغيني صاحب الـ 19 عاما الرابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الثلاثي صلاح باشا وموسيس توراي ومحمود البدري.

وتعد صفقة صلاح باشا الأولى لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

ويعتبر صلاح باشا صاحب الـ 20 عامًا من اللاعبين المميزين، ويعد إضافة قوية لخط هجوم نادي فاركو هذا الموسم.