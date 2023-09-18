خبير يوضح ضوابط تحرير المخالفات المرورية وكيفية التظلم عليها

شدد اللواء احمد هاشم الخبير المروري على ضرورة تكوين ثقافة مرورية لدى المصريين، لافتا إلي أن هذه الثقافة كانت غائبة خلال الاربعين سنه الماضية.

واكد الخبير المروري ان الدولة منذ 2014 بدات تنظر للبنية التحتية لشبكة الطرق على انها اساس وانها محور التنميه لأي مجتمع مدني .

واشار في لقاء مع الإعلامية انجي انور في برنامجها مصر الجديده المذاع عبر فضائيه اي تي سي الى ان من حق المواطن ان يجد اشارات مرورية وارشادية وتنظيمية وتحذيرية لاعمال الصيانه.

وأشار إلى أن تحرير المخالفات المرورية ترجع للضمير وليس للهوى البشري مؤكدا أن هناك كاميرات تأمين الظباط، وقوتها ٣٢ ميجا بيكسل وترصد الحوار بين صاحب المركبة والضابط صوت وصورة لتسجيل اي تجاوزات ومعاقبته قانونا .

واوضح أنه يمكن التظلم في وحدة نيابة المرور التابع لها السيارة من اي مخالفات لم يتم ارتكابها وأنه يتم معاقبة صاحب السيارة وليس اي شخص آخر .