أول تعليق من الاتحاد الجيبوتي بعد فوز أرتا سولار على الزمالك

علق سليمان وايبري رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم على خسارة الزمالك من أرتا سولار بهدفين دون رد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

قال سليمان وايبري في فيديو خاص لـ الريمونتادا على قناة المحور: "نتيجة أرتا سولار أمام الزمالك نتاج عمل شاق في آخر 4 سنوات، رئيس النادي استثمر في الشباب ولهذا حقق هذا الإنجاز"

أضاف: "نصف لاعبي فريق أرتا سولار هم قوام المنتخب القومي ومن أفضل اللاعبين في جيبوتي هذه النتيجة هي انجاز لكرة القدم في جيبوتي وبالطبع للفريق، النادي ليس كبيرا ولكن النتيجة تبين لك كيف تستثمر وتعمل ويكون لديك رؤية وانا على ثقة بأن الفريق سيتقدم ويكبر مثل سيمبا في تنزانيا"

واختتم: "لن اقول مثل الزمالك لان الزمالك واحد من أكبر أندية أفريقيا ولا يمكنك المقارنة بينه وبين أرتا سولار فهو فريق يجتهد ويستثمر فهم لديهم اسماء كبيرة مثل سالمون كالو والان تراوري ولاعبين دوليين"

