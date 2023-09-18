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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة شيقة.. مدرب أرتا سولار يكشف عن أفضل لاعب بالزمالك خلال المباراة

صدى البلد

تحدث بوزيان بن عريبي المدير الفني لفريق أرتا سولار الجيبوتي عن فوز فريقه على الزمالك بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بوزيان بن عريبي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيما يخص أداء الزمالك، كنا نتوقع مباراة صعبة وقد حاولنا ان نقدم أفضل أداء ممكن لدينا لكي نكون على مستوي هذا اللقاء أمام فريق كبير، اما عن مشاكل العقود أو القيد، لم نكن على دراية بها".

أضاف: "لاعبي فريق الزمالك رائعين جدا ولديهم مستوي فني وتكتيكي وقد كانت مواجهة شيقة بالنسبة لنا ضد لاعبين جديدين جدا وقد قدم دونجا مباراة جيدة على مستوي خط الوسط ومشاركته في الهجوم مع الفريق ونحن سعداء بتقديم أفضل أداء امام هؤلاء اللاعبين الجيدين جدا".

وواصل: "فريق الزمالك فريق كبير جدا وقد قمنا بالتركيز بشكل جيد جيدا على لعب مباراة كبير وبطريق جديه قدر الإمكان عمليا وفنيا ومن البديهي ان نستفيد خلال اللقاء من بعض الأخطاء كما ان فريق الزمالك استفاد أيضا من بعض اخطائنا والتي جعلتنا نواجه صعوبات في التصدي لفرصه الهجومية".

وتابع: "على أي حال لكي تسجل اهداف يجب ان يكون هناك أخطاء وبغض النظر عمن ارتكب الأخطاء يجب ان نعترف ان حارس المرمي هو اخر حاجز وهذا واضح للجميع ولا اعتقد انه ارتكب خطأ كبير لان واقعيا الفرصة التي أتت الي مهاجمنا جابريل الذي حاول أن يسجل الهدف وان يزعج قدر الامكان المدافع وحارس المرمي وقد انتهت الهجمة إيجابيا لصالحنا بتسجيل هدف".

وواصل: "من الصعب الآن أن أقوم بالكشف عن الاستراتيجية التي أقوم بالعمل عليها لمباراة العودة ولكن نعرف جيدا انه سياق اخر على ملعب اخر وأمام جماهير وخاصة ان الملعب نجيله طبيعية وهناك الكثير من الأشياء التي يجب ان نأخذها في الاعتبار وستكون مباراة صعبة جدا امام فريق الزمالك والذي سيكون لديه الرغبة في تقديم مباراة جيدة امام جمهوره وعلينا ان نعد أنفسنا جيدا لذلك، فلدينا تحدي ويجب علينا ان نذهب الي النهاية ولدينا هدفنا الا وهو التأهل وان نقدم مباراة كبيرة في القاهرة"

وأشار: "زيزو واحمد فتوح لاعبان كبيران جدا ويقدمان أداء رائع ويقدموا أفضل ما لديهم للزمالك ويسعدنا مواجهتهم وان نقدم أفضل أداء ممكن لدينا خلال هذه المباراة ونحن نكون سعداء في كل مرة نلعب ضد لاعبين كبار وفرق كبيرة.


واختتم: "لقد جهزنا وفعلنا كل شيء لكي نستطيع المشاركة في الجولة الثانية للتأهل وقد لعبنا مباراة امام فريق كبير فريق الزمالك وسوف نأتي الي القاهرة وسنحاول التأهل وان نجعل كل شعب جيبوتي سعيد".
 

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