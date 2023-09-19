أخبار التعليم.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط.. القمر وقلب العقرب.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر |تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القمر وقلب العقرب.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر |تفاصيل

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

رضا حجازي: طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون الكثير من أدوات المعرفة والمهارات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن جودة التعليم ومستوى خريجي المدارس الدولية لتكنولوجيا التطبيقية على مستوى عال.

10 في سنة واحدة| معلومات عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هى الأولى من نوعها فى مجال التعليم الفنى.

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تميز المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ليس مقتصراً على التجهيزات أو الإنشاءات، أو المناهج، أو المعلمين، أو نظم الإدارة فحسب، لكنها تتميز أيضا بتخريج طلاب اكتسبوا في عام واحد جدارات فريدة في تخصصهم، يتمتعون بالثقة بالنفس ويبرزون ما تعلموه من خلال مهارات تواصل متميزة.

رضا حجازي: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حسنت صورة التعليم الفني في مصر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خير نموذج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ، بما لديها من مناهج ونظام دراسي ومعلمين وطلاب على أعلى مستوى.

رئيس جامعة أسيوط: مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة القادمة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماع الفريق الإداري؛ لاعتماد جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي والمدير التنفيذي لمشروع تأهيل الجامعة للاعتماد، و أعضاء الفريق الإداري لاعتماد الجامعة.

خبير تعليم: جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، اننا أصبحنا في عصر مليء بالتغييرات السريعة والمنافسة المحتدمة، وأصبح تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والعالمي أمرًا أساسيًا، وهنا يعد للجامعات المصرية دورًا محوريًا في تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات الضرورية للتفوق في سوق العمل اليوم.

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الشروط

أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات ٢٠٢٣ عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كليات تقبل طلاب التجاري ٣ سنوات

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الاثنين، قبل ظهور النتيجة المنتظرة بساعات.