عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط.. القمر وقلب العقرب.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر |تفاصيل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

القمر وقلب العقرب.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر |تفاصيل

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 

رضا حجازي: طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون الكثير من أدوات المعرفة والمهارات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن جودة التعليم ومستوى خريجي المدارس الدولية لتكنولوجيا التطبيقية على مستوى عال.

 

10 في سنة واحدة| معلومات عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هى الأولى من نوعها فى مجال التعليم الفنى.

 

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تميز المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ليس مقتصراً على التجهيزات أو الإنشاءات، أو المناهج، أو المعلمين، أو نظم الإدارة فحسب، لكنها تتميز أيضا بتخريج طلاب اكتسبوا في عام واحد جدارات فريدة في تخصصهم، يتمتعون بالثقة بالنفس ويبرزون ما تعلموه من خلال مهارات تواصل متميزة.

 

رضا حجازي: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حسنت صورة التعليم الفني في مصر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خير نموذج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ، بما لديها من مناهج ونظام دراسي ومعلمين وطلاب على أعلى مستوى.

 

رئيس جامعة أسيوط: مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة القادمة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماع الفريق الإداري؛ لاعتماد جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي والمدير التنفيذي لمشروع تأهيل الجامعة للاعتماد، و أعضاء الفريق الإداري لاعتماد الجامعة.

 

خبير تعليم: جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، اننا أصبحنا في عصر مليء بالتغييرات السريعة والمنافسة المحتدمة، وأصبح تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والعالمي أمرًا أساسيًا، وهنا يعد للجامعات المصرية دورًا محوريًا في تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات الضرورية للتفوق في سوق العمل اليوم.

 

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الشروط

أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات ٢٠٢٣ عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كليات تقبل طلاب التجاري ٣ سنوات

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الاثنين، قبل ظهور النتيجة المنتظرة بساعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

ترشيحاتنا

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ناقد رياضي: هدف كهربا الملغي في السوبر صحيح 100%

سامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في يناير 2024

أرخص 5 سيارات أوروبية.. زيرو تبدأ من 615 ألف جنيه

يسبب الوفاة.. مرض غير معروف يثير الرعب بدولة أفريقية| هذه أعراضه

مفاجأة.. سامسون يفسخ عقده بشكل رسمي بعد يومين مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ