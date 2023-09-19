عامر حسين: غياب زيزو وصلاح محسن عن أولى مباريات الدوري بسبب الإيقاف

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن غياب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن مواجهة بيراميدز وصلاح محسن عن الأهلي ضد المصري، بسبب إيقافهما من آخر مباراة، ولكن أي لاعب لديه إنذار واحد أو اثنين يدخل الموسم الجديد بدون أي بطاقات.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا أعلم اتفاق الاتحاد المصري مع الاتحاد الجزائري بشأن المباراة الودية وتفاصيلها، ولكن تقديمها قبل آخر يوم من نهاية معسكر منتخب مصر، كان مقترح جيد بسبب لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني، بالدوري الإفريقي".

وأضاف عامر حسين: "السوبر المصري في نسخته الجديدة سوف يقام في شهر ديسمبر، وبالتالي الأربع فرق المشاركة في البطولة لن يتم وضع لها مباريات في الدوري بتلك الفترة، وسوف يتم تطبيق اللائحة على نادي الزمالك بعد اعتذاره عن السوبر في النسخة الماضية".