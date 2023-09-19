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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة من بريطانيا بشأن احتمال شن روسيا لحرب نووية على أوكرانيا

الأسلحة النووية -
الأسلحة النووية - أرشيفية

قال نائب وزير الخارجية البريطاني طارق أحمد، إن الصراع الأوكراني لا ينبغي أن يتحول إلى أزمة نووية.

وأضاف أحمد، ردا على سؤال من أحد المشرعين البريطانيين، نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن الصراع في أوكرانيا لا يزال وضعا خطيرا للغاية، لكنه ليس أزمة نووية ولا ينبغي أن يصبح.

وأشار أحمد إلى أن روسيا تلجأ إلى الخطاب النووي؛ لردع حلفاء كييف عن تقديم المساعدة لها، مضيفا: "كما أوضحت مجموعة السبع مرارًا وتكرارًا، فإن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية في هذا الصراع سيقابل بعواقب وخيمة".

ودعا نائب وزير الخارجية البريطاني، روسيا، إلى وقف تصعيد الوضع.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار في وقت سابق، إلى أن الزعماء الغربيين يمارسون الخطاب النووي بشكل يومي.

ولفت إلى أن روسيا لا تريد المشاركة في هذه التدريبات، مشيرا إلى أن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقًا لأحكام عقيدتها النووية.

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