النقابة العامة للاجتماعيين تشكر السيسي على مبادرته لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية

تقدمت النقابة العامة للمهن الاجتماعية (مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وجموع الاجتماعيين كافة) في جمهورية مصر العربية، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمبادرته التي عبر عنها في خطابه الأخير، بتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حتى تعبر مصر تحت قيادته، الأزمات الاقتصادية، وتحقق الاستقرار الاجتماعي والأمني المستهدف.

وأعلنت النقابة العامة للاجتماعيين، تأييدها للقيادة السياسية في كل الإجراءات المنشود منها زيادة الحماية والرعاية الاجتماعية لشعب مصر الأصيل، مجددة العهد بالمؤازرة والتأييد في بناء مصر الحديثة القوية الآمنة.

8 قرارات من الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.