أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

أخبار مصر.. كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة استشهاد وإصابة 9 ضباط ودرجات أخرى... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

وكشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، عن أن ذلك أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى.

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

حد أدنى للأجور.. طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

يبدأ تنفيذ حد أدنى للأجور جديد بعد الزيادة الجديدة حيز التطبيق اعتبارًا من صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، بعد أن أقر حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أكثر من 20 مليون مواطن من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم من الفئات الأقل دخلًا بتكلفة إجمالية نحو 60 مليار جنيه.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يهنئ الإمارات بإنجازها في مجال الفضاء ..صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بمناسبة ذكرى ميلاده.. لماذا أحال مجلس نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل للتأديب؟

في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية"، وشارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية، ومثل مصر في المؤتمر حسين ابوالفتح، نقيب الصحفيين، وحافظ محمود، وكيل النقابة، ومصطفي القشاشي سكرتير عام النقابة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله حول أن البلاد سوف تتعرض لمنخفض جوي يوناني الأسبوع المقبل

مدبولي يناقش مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية مقترحات دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، ومحمود بزان، وكيل الغرفة، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة.

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "كريشتوف سالوى بوبروفنيسكى" وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ايجي كراون.. سفينة مصرية تنقذ 76 مهاجرا في عرض البحر المتوسط

أنقذت السفينة المصرية “إيجي كراون” قارب صيد علي متنه 76 شخصا في البحر المتوسط بعد تلقى استغاثة من حرس السواحل الإيطالي.

قواعد واشتراطات البناء | تكليف عاجل من رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

بعد النجاح عالميًا .. المتحف المصري الكبير يستضيف معرض توت عنخ آمون

يفخر المتحف المصري الكبير بالإعلان عن معرض مؤقت فريد من نوعه يعد بتقديم منظور مبهر لتاريخ مصر القديم. للمرة الأولى في مصر، سيستضيف المتحف بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتاليس الإسبانية "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" والذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه في نوفمبر، تزامناً مع الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكثر من مائة عام. سيقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون باسلوب ابداعي جديد ومختلف.

القباج وسفير كوريا الجنوبية يناقشان سبل مد التغطية التأمينية للعمالة المصرية في سول

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية الجديد لدي جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

أعلنت القوات المسلحة وصول سفينة إمداد مصرية تابعة لـ القوات البحرية، إلى ميناء بورسودان، قادمة من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية، مُحمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي

مدبولي يناقش آليات تحفيز الفلاحين لزراعة المحاصيل المستهدفة وتفعيل الزراعات التعاقدية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.