الجيش الأمريكي يفقد طائرة مقاتلة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني

فقد الجيش الأمريكي طائرته المقاتلة من طراز F-35 باهظة الثمن بعد قفز الطيار من طائرته، وما زالوا غير قادرين على العثور عليها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يسعى المندوبون العسكريون الآن للعثور على السيارة المفقودة، والتي تم وضعها في غير مكانها بعد اندفاع جنوني لإخراج طيار من الطائرة التي تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

الجيش الأمريكي يفقد طائرة مقاتلة بقيمة 65 مليو جنيه استرليني

فيما لا توجد أي علامات على وجود الطائرة حتى الآن، ومن الممكن أن تسافر "مئات الأميال" أو أكثر.

شوهدت الطائرة آخر مرة وهي تحلق فوق ولاية كارولينا الجنوبية، وتبلغ تكلفتها فلسًا واحدًا، وقد وُصف الحدث بأنه "حادث مؤسف" قد يكلف الجيش الأمريكي الملايين، وحتى معرفتهم بالطائرة أصبحت "محدودة" حاليًا.

وكشفت معلومات جديدة عن نظام الطيار الآلي أن الطائرة يمكن أن تسافر لأميال أكثر بعد طردها، حيث قال خبير في مركز هوج للدراسات الأمنية إن الطائرة يمكن أن تستمر لساعات، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.