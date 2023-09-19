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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاوف من انتشار الروبوتات الصينية المباعة في الشرق الأوسط.. ستؤدي لموت البشر

الروبوتات القاتلة
الروبوتات القاتلة الصينية المباعة في الشرق الأوسط ستؤدي لموت

تقوم الحكومات والجيوش في جميع أنحاء العالم بتخزين طائرات بدون طيار مقاتلة صينية رخيصة الثمن ونشرها في ساحة المعركة، مما يؤدي إلى مخاوف من الوفيات الجماعية.

 وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تبيع القوة العظمى الآسيوية طائرات بدون طيار قتالية معززة بالذكاء الاصطناعي للسلطات في جميع أنحاء العالم من إلى ميانمار والعراق إلى إثيوبيا.

ولكن في الشرق الأوسط وما حوله، تنتشر المخاوف من أن "كل إنسان في ساحة المعركة سيموت".

الروبوتات القاتلة الصينية المباعة في الشرق الأوسط ستؤدي لموتى كل البشر

في الآونة الأخيرة، أرسل التحالف الذي تقوده السعودية الطائرات الصينية إلى اليمن كجزء من حملة جوية مدمرة أدت إلى مقتل أكثر من 8000 مدني يمني في السنوات الثماني الماضية.

وفي العراق، بحلول يناير  من هذا العام، نفذت الطائرات الصينية بدون طيار أكثر من 260 غارة جوية ضد أهداف داعش حتى منتصف عام 2018، بمعدل نجاح يقارب 100 بالمائة.

لكن البروفيسور توبي والش، من جامعة نيو ساوث ويلز، في أستراليا، يعتقد أن قوتها أكبر من اللازم، ويشعر بالقلق مما قد يفعله الفاعلون السيئون بها.

طيار مقاتلة مقاتلة صينية ساحة المعركة

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