جيرونا يفوز على غرناطة 4-2 في الدوري الإسباني

حقق جيرونا فوزا كبيرا على مضيفه غرناطة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل رباعية جيرونا كل من فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 22 وسافيو دي أوليفيرا في الدقيقة 31 ودافيد لوبيز سيلفا في الدقيقة 34 ويان كوتو في الدقيقة 89، بينما أحرز هدفي غرناطة كل من ميرتو اوزوني في الدقيقة 63 ولوكاس بويي في الدقيقة 85.

ورفع جيرونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد غرناطة عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.