مرشح للعضوية بانتخابات الزمالك: الوضع غير مبشر.. وقائمة لبيب تتعدى على حريتنا

قال أحمد عبادة المرشح على منصب العضوية فوق السن في انتخابات نادي الزمالك، إن الوضع الحالي غير مبشر، خاصة وأن حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس، يتعامل وكأنه الرئيس رسميًا.

وأضاف عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك طعون مقدمة على الكثير من المرشحين، الأمر الذي يضطر الجميع للانتظار، متابعًا «بسمع في النادي إن قائمة حسين لبيب ناجحة قبل الانتخابات وده ماينفعش».

وأشار إلى أن قائمة الزمالك تتعامل وكأنها نجحت بتقسيمها الأدوار وإعلانها بشكل علني، أمر غير مُبرر، مشددًا أن ما تفعله قائمة حسين لبيب، تعدٍ على حرية المرشحين الآخرين وكذلك أعضاء الجمعية العمومية أيضًا.

واختتم تصريحاته، بأن توزيع أحمد سليمان المرشح ضده على منصب العضوية، لميداليات على الناشئين والشباب، أمر غير جيد، مطالبًا بضرورة عمل مناظرة إعلامية بينه وبين أحمد سليمان، للكشف عن أفكارهما أمام أعضاء الجمعية العمومية.