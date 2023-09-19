عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مهرجان المسرح العربي وسر غياب وفاء عامر وماجد الكدواني

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي

غاب الفنان ماجد الكدواني عن تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، والتي تحمل اسمه.

ماجد الكدواني 

وأعرب ماجد الكدواني عن حزنه من عدم التواجد، خلال فيديو مسجل عرض خلال حفل ختام مهرجان المسرح العربي، على خشبة مسرح سيد درويش، وقال خلاله: بعتذرلكم وكان نفسي أنول شرف التواجد معاكم، وبشكر الدكتورة غادة جبارة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.


وأضاف ماجد الكدواني: عايز أبارك وأقول ألف مبروك لكل الفائزين ويارب دايما من نجاح لنجاح ودايما متألقين وربنا يديكم كل الخير والنجاح، ألف شكر وإن شاء الله هييجي يوم ونتقابل مع بعض.

كما عرض لماجد الكدواني خلال حفل ختام مهرجان المسرح العربي، فيلم تسجيلي يضم عدد من مشاهده التي قدمها في أعماله المتميزة، وكذلك أبرز إفيهاته في الأفلام والمسلسلات التي قدمها.

كما كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية الفنانة هاجر الشرنوبي و كريم الحسيني في الدورة الرابعة، التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، عن مجمل أعمالها، وذلك في حفل ختام المهرجان المقام بأوبرا سيد درويش.


وفازت إحدى طالبات المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، بجائزة وفاء عامر لأفضل ممثلة.

وحرصت وفاء عامر على إثبات وجودها في حفل ختام مهرجان المسرح العربي المقام حاليا بدار أوبرا سيد درويش، من خلال فيديو مسجل عرض لها، وهي تبارك لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وقالت خلال المقطع: الفن هو مفتاح الحياة هو النفس اللي بنتنفسه عشان نعمل حاجة كويسة يتعلم منها الناس.

ماجد الكدواني مهرجان المسرح العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: أول صور من حفل زفاف محمود حجازي .. وبوسي شلبي تتلقى انتقادات

لم يحضر حتى الآن.. محمد فؤاد يتأخر على عزاء شقيقه

ترشيح فيلم فوي فوي فوي للمنافسة على جائزة أوسكار

انتشال التميمي يكشف سبب توقف مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي| خاص

أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس 5 أكتوبر

تكريم شقيقة فيروز فى الموريكس دور| شاهد

آخرهم أشرف مصيلحي.. نجوم فارقوا الحياة فى عز شبابهم

بدون قميص وسلسلة دهب.. إطلالة غريبة لمحمد رمضان ونيقولا معوض فى الموريكس دور

ترشيحاتنا

شكري: يجب دفع علاقات مصر وأيرلندا وترجمتها إلى تعاون ملموس |صور

كلية الدرسات العليا الأفريقية تعلن مد قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام

أبرزها الذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

ما صحة حديث «تخلقوا بأخلاق الله».. وما معنى التخلق الوارد به؟ علي جمعة يوضح

على رأسها سد النهضة.. شكري ونظيره الألباني يؤكدان خصوصية العلاقات ويبحثان ملفات مهمة

الخارجية: نقدر دعم أيرلندا للقضايا العربية.. ونتطلع لترجمته إلى تعاون اقتصادي واستثماري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ