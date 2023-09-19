تفاصيل مهرجان المسرح العربي وسر غياب وفاء عامر وماجد الكدواني

غاب الفنان ماجد الكدواني عن تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، والتي تحمل اسمه.

ماجد الكدواني

وأعرب ماجد الكدواني عن حزنه من عدم التواجد، خلال فيديو مسجل عرض خلال حفل ختام مهرجان المسرح العربي، على خشبة مسرح سيد درويش، وقال خلاله: بعتذرلكم وكان نفسي أنول شرف التواجد معاكم، وبشكر الدكتورة غادة جبارة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.



وأضاف ماجد الكدواني: عايز أبارك وأقول ألف مبروك لكل الفائزين ويارب دايما من نجاح لنجاح ودايما متألقين وربنا يديكم كل الخير والنجاح، ألف شكر وإن شاء الله هييجي يوم ونتقابل مع بعض.

كما عرض لماجد الكدواني خلال حفل ختام مهرجان المسرح العربي، فيلم تسجيلي يضم عدد من مشاهده التي قدمها في أعماله المتميزة، وكذلك أبرز إفيهاته في الأفلام والمسلسلات التي قدمها.

كما كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية الفنانة هاجر الشرنوبي و كريم الحسيني في الدورة الرابعة، التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، عن مجمل أعمالها، وذلك في حفل ختام المهرجان المقام بأوبرا سيد درويش.



وفازت إحدى طالبات المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، بجائزة وفاء عامر لأفضل ممثلة.

وحرصت وفاء عامر على إثبات وجودها في حفل ختام مهرجان المسرح العربي المقام حاليا بدار أوبرا سيد درويش، من خلال فيديو مسجل عرض لها، وهي تبارك لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وقالت خلال المقطع: الفن هو مفتاح الحياة هو النفس اللي بنتنفسه عشان نعمل حاجة كويسة يتعلم منها الناس.