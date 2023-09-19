الفيلم المصري القصير «هو ميت الآن» يشهد عرضه الأول في مهرجانين بأمريكا

قال المخرج طارق الشربيني إن فيلمه الروائي القصير "هو ميت الآن" سيشهد عرضه الأول في أمريكا، خلال الفترة المقبلة، من خلال مهرجانين عالميين.

وأوضح الشربيني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفيلم سيعرض يوم 21 سبتمبر الجاري في المسابقة الرسمية لمهرجان أتلانتا للسينما الأفريقية في دورته الثالثة التي تقام في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأضاف: كما يعرض للمرة الأولى أيضا يوم 2 نوفمبر المقبل في المسابقة الرسمية لمهرجان أرلينغتون السينمائي الدولي في دورته الثالثة عشرة التي تقام على مسرح كابيتول بولاية ماساتشوستس.

فاز فيلم "هو ميت الآن" مؤخرا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان لاباز السينمائي الدولي في دورته العاشرة في بوليفيا وهي الجائزة الرابعة للفيلم حتى الآن، ويعد الفيلم من الأفلام المتميزة والمهمة التي حظيت خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في عدد كبير من المهرجانات السينمائية العالمية والمحلية وصلت إلى أكثر من 20 مشاركة حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي القاهرة الباردة، حين يتلقى حازم العزاء في والده المتوفى، وفي هذه اللحظة يتفاجأ باقتحام والدته السرادق في محاولة لمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، ويحاول الحاضرون إقناعها بالرحيل، لكن تصمم الأم وهي في حالة هيستريا تامة على فضح سوء المعاملة التي تلقتها هي وأبناؤها على يد الأب.

الفيلم تأليف وإخراج طارق الشربيني، تمثيل محمد الجداوي، وحنان حناوي، وخلود عيسى، ونبيل نور الدين، وأحمد حسني، وصوفيا جبريل، ورضوى حجازي، ورضوى العبادي، وحنين عابد، وأحمد حمدي.