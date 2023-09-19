عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم المصري القصير «هو ميت الآن» يشهد عرضه الأول في مهرجانين بأمريكا

فيلم هو ميت الآن
فيلم هو ميت الآن

قال المخرج طارق الشربيني إن فيلمه الروائي القصير "هو ميت الآن" سيشهد عرضه الأول في أمريكا، خلال الفترة المقبلة، من خلال مهرجانين عالميين.

وأوضح الشربيني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفيلم سيعرض يوم 21 سبتمبر الجاري في المسابقة الرسمية لمهرجان أتلانتا للسينما الأفريقية في دورته الثالثة التي تقام في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأضاف: كما يعرض للمرة الأولى أيضا يوم 2 نوفمبر المقبل في المسابقة الرسمية لمهرجان أرلينغتون السينمائي الدولي في دورته الثالثة عشرة التي تقام على مسرح كابيتول بولاية ماساتشوستس.

فاز فيلم "هو ميت الآن" مؤخرا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان لاباز السينمائي الدولي في دورته العاشرة في بوليفيا وهي الجائزة الرابعة للفيلم حتى الآن، ويعد الفيلم من الأفلام المتميزة والمهمة التي حظيت خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في عدد كبير من المهرجانات السينمائية العالمية والمحلية وصلت إلى أكثر من 20 مشاركة حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي القاهرة الباردة، حين يتلقى حازم العزاء في والده المتوفى، وفي هذه اللحظة يتفاجأ باقتحام والدته السرادق في محاولة لمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، ويحاول الحاضرون إقناعها بالرحيل، لكن تصمم الأم وهي في حالة هيستريا تامة على فضح سوء المعاملة التي تلقتها هي وأبناؤها على يد الأب.

الفيلم تأليف وإخراج طارق الشربيني، تمثيل محمد الجداوي، وحنان حناوي، وخلود عيسى، ونبيل نور الدين، وأحمد حسني، وصوفيا جبريل، ورضوى حجازي، ورضوى العبادي، وحنين عابد، وأحمد حمدي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

ترشيحاتنا

هاتف الشباب الأول من سامسونج.. تفاصيل جديدة عن البديل الأرخص لـ Galaxy S23

دعاء تشميت العاطس للأطفال.. ماذا يقولون وكيف نرد عليهم؟

العبقرية تقلب جنون.. نجم الأهلي السابق يكشف أسباب الهزيمة من اتحاد العاصمة

قولتوا عليا مجنون ودلوقت بقى عادي؟.. شريف مدكور يثير الجدل بهذا المنشور

الولايات المتحدة وإيران تتبادلان المحتجزين بعد صفقة قيمتها 6 مليارات دولار

محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ