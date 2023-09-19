كرم جبر: قرارات الرئيس الأخيرة إصلاح للأحوال المعيشية لكل المصريين

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة بني سويف؛ تعد خطوة في سبيل إصلاح الأحوال المعيشية للمواطنين جميعًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها.

وقال كرم جبر- في حوار مع برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي" الفضائية- إن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، تعبر عن أنه واحد من الناس، وعلى مسافة واحدة، وقريب جدا من معاناة الشعب المصري، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلى حد ما، ومنها أزمة الدولار، والاستيراد، وارتفاع الأسعار والغلاء، إلا أن الدولة قامت بتوفير جميع متطلبات مواطنيها، وتتعامل مع التحديات كافة.

وأشار كرم جبر إلى أنه رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، مشيدا بالتطور الملحوظ والحقيقي بوجهات القرى داخل المحافظة والتي وصفها بأنها أصبحت "مدنًا" وليست قرى.

ونوه بأن مشهد التطوير في سدس الأمراء، هو جزء من "حياة كريمة"، وكل القرى المصرية تتمنى الوصول إلى هذا المستوى من الحياة اللائقة للناس.

وأوضح كرم جبر أن ما حدث من تطوير في قرية سدس الأمراء- والفضل يرجع إلى مبادرة حياة كريمة-؛ جعلها قرية مختلفة، تشملها النظافة والجمال وتنبض بالحياة، مشيرًا إلى أن معظم قرى الصعيد أُدخِل إليها الصرف الصحي.

ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الرئيس السيسي، تحدث عن مساحات شاسعة من الأراضي ستضاف إلى الأراضي الزراعية، مما سيسهم في زراعة جميع المحاصيل، ودفع عجلة الإنتاج.

وأكد أن مشروع حياة كريمة، أتاح فرصًا كبيرة جدًا من تشغيل العمالة، علمًا بأن الاستراتيجية التي تبنتها الدولة، هي استمرار المشروعات القومية التي خلقت الملايين من فرص العمل للجميع.