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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا والصين: يستحيل تسوية الأزمة في أوكرانيا دون مراعاة مصالح موسكو

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي "عدم وجود أي آفاق" لمحاولات تسوية الوضع في أوكرانيا دون مراعاة مصالح روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان، نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، في أعقاب لقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو- أنهما أشادا بالحالة الراهنة للعلاقات بين البلدين، التي تستمر في التطور بديناميكية، في ظل الأوضاع السياسية الخارجية غير المستقرة والمتوترة.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا المسائل الحيوية الخاصة بجدول الأعمال الثنائي، في سياق تنفيذ اتفاق رئيسي روسيا والصين، ومواضيع الاتصالات على المستويين الأعلى والعالي، وكذلك التحضير لمشاركة روسيا في المنتدى الثالث عالي المستوى في بكين، الخاص بالتعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام الواحد والطريق الواحد".

وتبادل الوزيران الآراء حول التعاون بين موسكو وبكين في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك قضية إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وأشارا إلى أهمية مواصلة تعميق التنسيق الفعال في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، و"بريكس"، وكذلك في إطار مجموعة العشرين، والتجمعات المرتبطة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنتدى التعاون الاقتصادي في منظمة آسيا والمحيط الهادئ، وغيرها من صيغ التواصل الدولية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا الوضع في أوكرانيا، وشددا على عدم وجود أي آفاق لمحاولات تسوية الأزمة دون مراعاة مصالح روسيا أو دون مشاركتها.

وأطلع لافروف نظيره الصيني على نتائج زيارة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أيضًا تقارب المواقف إزاء خطوات الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ومن ضمنها تلك التي لها طابع "معادٍ" لروسيا وللصين.

من جهته، أطلع وانج يي، نظيره الروسي، على نتائج مباحثاته مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان.

وتابع البيان، أن الوزيرين الروسي والصيني، بحثا كذلك، قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وأن المباحثات جرت "بشكل بنّاء".

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